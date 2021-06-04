Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Йохан Элиаш избран на пост президента Международной федерации лыжного спорта (FIS), об этом было объявлено в ходе конгресса FIS в пятницу.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Йохан Элиаш избран на пост президента Международной федерации лыжного спорта (FIS), об этом было объявлено в ходе конгресса FIS в пятницу.
Элиаш набрал 54,62% голосов. Также на пост претендовали Урс Леманн (21,85%), Сара Льюис (12,61%) и Матс Орьес (10,92%).
Элиаш сменил в должности 77-летнего швейцарца Джанфранко Каспера, который возглавлял FIS с 1998 года.