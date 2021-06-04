Елена Вяльбе избрана в совет Международной федерации лыжного спорта
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе избрана в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе избрана в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Об этом было объявлено в пятницу в ходе конгресса FIS.
Всего в совет FIS в пятницу были избраны 16 человек из 19 кандидатов. Ранее президентом FIS был выбран Йохан Элиаш, сменивший в должности Джанфранко Каспера, возглавлявшего FIS с 1998 года.
Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.