Елена Вяльбе избрана в совет Международной федерации лыжного спорта

Об этом было объявлено в пятницу в ходе конгресса FIS.

Всего в совет FIS в пятницу были избраны 16 человек из 19 кандидатов. Ранее президентом FIS был выбран Йохан Элиаш, сменивший в должности Джанфранко Каспера, возглавлявшего FIS с 1998 года.