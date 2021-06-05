Травма помешала лыжнику Большунову полноценно отработать первый тренировочный сбор в Крыму

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Первый тренировочный сбор спортсмены провели в Крыму.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«3 июня у нас завершился первый сбор группы, после чего все разъехались по домам, — сказал Бородавко. — Сбор прошел в целом нормально, тренировочные условия соответствовали требуемым. Погода была достаточно прохладной, но тренировкам это нисколько не мешало, и все поставленные на этот сбор задачи решены. Следующий сбор проведем в эстонском Отепя с 10 по 25 июня, третий — в июле в горах в Италии».

«У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объеме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется», — добавил собеседник ТАСС.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).