В лыжных гонках вновь изменили правила: Клебо получит выгоду, а Большунов пострадает

Международная федерация лыжных видов спорта внесла изменения в правила проведения спринтерских гонок. Теперь быстрейшая десятка спортсменов будет получать бонусные очки за квалификацию. Вольно или невольно FIS играет против Александра Большунова, ведь норвежец Йоханнес Клебо получит выгоду, а российский лидер Кубка мира пострадает.

Почему? Объясняем с цифрами на примере прошлых сезонов.

Есть за что стараться

Суть новых правил в следующем. Теперь за каждую квалификацию спринтерской гонки на этапе Кубка мира участники, забежавшие в топ-10, будут получать бонусные очки, которые пойдут в общий и спринтерский зачёты. Схема простая: 1-е место — 15 очков, 2-е — 12, 3-е — 10, 4-е — 8, 5-е — 6, 6-е — 5, 7-е — 4, 8-е — 3, 9-е — 2 и 10-е — 1. Но если спортсмен после квалификации по какой-либо причине снимется с дальнейших забегов, то бонусы не получит.

Такая схема будет действовать на всех спринтерских гонках, включая и «Тур де Ски». В этой многодневке каждая гонка стоит вдвое «дешевле» обычной гонки на этапе Кубка мира, а бонусы на спринты будут точно такими же. Получается, есть за что стараться. Единственный спринт, который не входит в «бонусную программу» — на финале Кубка мира, который в предстоящем сезоне состоится в Тюмени и пройдёт в формате мини-тура.

Йоханнес Клебо | Источник: РИА "Новости"

«Бесплатная» победа для Клебо

Это сухие факты. А теперь к примерам, доказывающим, что это изменение правил сыграет на руку норвежцу Йоханнесу Клебо. Если взять сезоны-2018/2019 и 2019/2020 и пересчитать результаты по новым правилам, то Клебо в квалификациях был практически непобедим, а потому получил бы за них 135 и 111 бонусных очков соответственно. Александр Большунов же — не большой любитель разорвать всех в квалификации, у него лишь 38 и 47 очков. Сезон-2020/2021 не считаем, так как норвежцы пропустили много этапов и сравнение не может быть корректным.

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Разница в одном случае 97 очков (победа на любом этапе Кубка мира, кроме многодневок — 100 очков), а в другом случае — 64 очка (победа на любой стадии многодневки — 50 очков). По сути, «бесплатная» победа в гонке только за результаты квалификации по сезону. И если кто-то выстраивал тактику на спринт, бегая квалификацию ни шатко ни валко, то теперь это будет стоить недополученных в зачёт очков. Особенно их значимость возрастает на «Тур де Ски».

Вяльбе изменит ситуацию?

Понятно, что FIS не стремится любой ценой столкнуть Большунова с вершины, а хочет добавить значимости квалификации, которая сейчас для топ-лыжников — скучная и подчас бессмысленная рутина. Но выглядит всё это как очередной подарок тем, кто специализируется на спринте.