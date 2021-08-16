Йоханнес Клебо: Если решу, что есть риск заразиться в Пекине, то пропущу Олимпиаду

«Надеюсь на строгие ограничительные меры на Олимпиаде. Худшее, что может случиться, это то, что инфекция начнёт распространяться среди спортсменов и придётся прервать соревнования.



Если я решу, что есть риск заразиться в Пекине, я пропущу Олимпиаду», — приводит слова Клебо SVT.