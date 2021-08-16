Йоханнес Клебо: Если решу, что есть риск заразиться в Пекине, то пропущу Олимпиаду

Лыжные соревнования состоятся на высоте 1700 метров.
«Надеюсь на строгие ограничительные меры на Олимпиаде. Худшее, что может случиться, это то, что инфекция начнёт распространяться среди спортсменов и придётся прервать соревнования.
Если я решу, что есть риск заразиться в Пекине, я пропущу Олимпиаду», — приводит слова Клебо SVT.
24-летний Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон-2021/2022.