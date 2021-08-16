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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо: Если решу, что есть риск заразиться в Пекине, то пропущу Олимпиаду

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мыслями об участии в Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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Источник: РИА "Новости"
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Лыжные соревнования состоятся на высоте 1700 метров.

«Надеюсь на строгие ограничительные меры на Олимпиаде. Худшее, что может случиться, это то, что инфекция начнёт распространяться среди спортсменов и придётся прервать соревнования.

Если я решу, что есть риск заразиться в Пекине, я пропущу Олимпиаду», — приводит слова Клебо SVT.

24-летний Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Йоханнес вошёл в состав сборной Норвегии на олимпийский сезон-2021/2022.

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