Клэбо готов пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Хотя он сделал прививку, как и Вирер, и Легрейд, и россияне
Все готовятся к главному сезону четырехлетия.
Все готовятся к главному сезону четырехлетия.
Коронавирус диктует свои правила не только обычным людям, но и спортсменам. Теперь им перед стартом своих соревнований приходится думать не только о том, как стать сильнее и выйти на пик формы к нужным турнирам, но и как обезопасить себя и всех вокруг от заражения. Единственный вариант — вакцинация. Перед началом зимнего сезона лыжники и биатлонисты, думающие об Олимпиаде в Пекине, уже начали заниматься этой темой. Не все рассказывают о том, что получили дозы той или иной вакцины, но есть те, кто хочет показать своим примером всю важность этого простого действия.
Одним из первых в сборной России по биатлону привился Евгений Гараничев. Об этом сообщил не сам спортсмен, а его тренер Максим Кугаевский.
Лариса Куклина занялась этим вопросом в межсборье, чем поделилась с подписчиками в инстаграме. Спортсменка никого не агитировала, но для себя приняла именно такое решение: не хочет случайно пропустить важные гонки
Думают о здоровье и норвежцы. Вот так получал свою первую дозу главный соперник Йоханнеса Бе Стурла Холм Легрейд:
А это Тириль Экхофф, которая радовалась вакцинации, потому что после нее сможет посещать массовые мероприятия:
Не стала ничего ждать и Доротея Вирер, которая теперь спокойно отдыхает, радуя поклонников красивыми фото.
Ее подруга по команде Лиза Витоцци поставила вакцину прямо в машине. Биатлонистка делала это целенаправленно, потому что была одной из тех, кто заболел перед началом сезона.
Не страшен коронавирус и лыжнику Федерико Пеллегрино.
А вот Йоханнесу Клэбо, несмотря на то, что он получил первую дозу вакцины, все равно боязно. До увеличения количества заболевших в его родном Тронхейме лыжник встречался с друзьями и был в ресторане, но сейчас снова сократил количество активностей. Скандинав уже подтвердил, что будет пропускать этапы Кубка мира, если посчитает, что это может угрожать здоровью. Ради него он готов пожертвовать даже Олимпийскими играми.
— Худшее, что может случиться на Олимпиаде, это то, что инфекция начнет распространяться среди спортсменов. Тогда придется прервать соревнования. Если я решу, что есть риск заразиться, то пропущу Игры в Пекине.