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12:50 (мск), источник: Sport24

Клэбо готов пропустить Олимпиаду из-за коронавируса. Хотя он сделал прививку, как и Вирер, и Легрейд, и россияне

Все готовятся к главному сезону четырехлетия.

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Коронавирус диктует свои правила не только обычным людям, но и спортсменам. Теперь им перед стартом своих соревнований приходится думать не только о том, как стать сильнее и выйти на пик формы к нужным турнирам, но и как обезопасить себя и всех вокруг от заражения. Единственный вариант — вакцинация. Перед началом зимнего сезона лыжники и биатлонисты, думающие об Олимпиаде в Пекине, уже начали заниматься этой темой. Не все рассказывают о том, что получили дозы той или иной вакцины, но есть те, кто хочет показать своим примером всю важность этого простого действия.

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Одним из первых в сборной России по биатлону привился Евгений Гараничев. Об этом сообщил не сам спортсмен, а его тренер Максим Кугаевский.

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Лариса Куклина занялась этим вопросом в межсборье, чем поделилась с подписчиками в инстаграме. Спортсменка никого не агитировала, но для себя приняла именно такое решение: не хочет случайно пропустить важные гонки из-за карантина.

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Думают о здоровье и норвежцы. Вот так получал свою первую дозу главный соперник Йоханнеса Бе Стурла Холм Легрейд:

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А это Тириль Экхофф, которая радовалась вакцинации, потому что после нее сможет посещать массовые мероприятия:

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Не стала ничего ждать и Доротея Вирер, которая теперь спокойно отдыхает, радуя поклонников красивыми фото.

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Ее подруга по команде Лиза Витоцци поставила вакцину прямо в машине. Биатлонистка делала это целенаправленно, потому что была одной из тех, кто заболел перед началом сезона. Из-за этого все этапы Кубка мира, кроме последних, получились для спортсменки смазанными. Витоцци было так плохо, что она с трудом переносила низкоинтенсивные тренировки.

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Не страшен коронавирус и лыжнику Федерико Пеллегрино.

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А вот Йоханнесу Клэбо, несмотря на то, что он получил первую дозу вакцины, все равно боязно. До увеличения количества заболевших в его родном Тронхейме лыжник встречался с друзьями и был в ресторане, но сейчас снова сократил количество активностей. Скандинав уже подтвердил, что будет пропускать этапы Кубка мира, если посчитает, что это может угрожать здоровью. Ради него он готов пожертвовать даже Олимпийскими играми.

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— Худшее, что может случиться на Олимпиаде, это то, что инфекция начнет распространяться среди спортсменов. Тогда придется прервать соревнования. Если я решу, что есть риск заразиться, то пропущу Игры в Пекине.

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