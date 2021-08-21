Спицов и Червоткин пострадали в массовом завале на соревнованиях по лыжероллерам в Эстонии

Спицов и Червоткин после падения были вынуждены сойти с дистанции. Массовый завал произошел на скоростном участке трассы.

«Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова, — сказал Бородавко. — А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости — около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1MiyY14cWL4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер отметил, что спортсменам удалось избежать серьезных травм, но ближайшие две недели они будут вынуждены тренироваться с ограничениями. «Сотрясений и переломов удалось избежать, но полученные повреждения все равно будут мешать», — отметил он.