Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Реймс
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Венеция
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Гройтер Фюрт
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Ак Барс
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
13
Хоккей. КХЛ
2.10
Адмирал
Торпедо
Хоккей. КХЛ
2.10
Амур
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» впервые за два года обыграл «Уфу»
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

FIS решила изменить правила после громких скандалов с Большуновым

Международная федерация лыжного спорта (FIS) после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 решила внести изменения в регламент соревнований, сообщает пресс-служба FIS. В обсуждении участвовали не только специалисты FIS, но также спортсмены, тренеры и эксперты. Теперь новые правила должны быть одобрены Советом FIS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Согласно предложенному варианту устанавливаются общие правила поведения при обгонах и препятствиях для участников гонки. Они основаны на двух основных принципах:

  • лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов.
  • когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.

Среди громких скандалов прошлого сезона особое место занимает развязка эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. Тогда финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал россиянина Александра Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша, желая обсудить случившееся, поехал в сторону финской команды. Но крепление отстегнулось, и Большунов врезался в соперника. Из-за Большунова была дисквалифицирована вся эстафетная команда, а сам лыжник будет тут же наказан, если вновь нарушит правила.

Позже в развязке марафона на чемпионате мира норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять Большунова вне финишного коридора. Клебо завершил гонку первым, но сломал россиянину палку и был дисквалифицирован.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Юрий Борзаковский ушел с поста главного тренера сборной России
«Ак Барс» победил ЦСКА в центральном матче дня в КХЛ
«Барселона» заявила о рекордных расходах клуба
Матчи футбольной лиги США отменены из-за секс-скандала
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Винер-Усманова назвала Далалояна идиотом из-за слов про Авериных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь