У норвежской легенды Марит Бьорген обнаружили допинг на ЧМ-2017. Почему лыжницу не наказали?
Рассказываем.
Рассказываем.
Норвежских лыжников постоянно подозревают в допинговых нарушениях, но никогда не поливают грязью. Так было, например, с Терезой Йохауг и Мартином Сундбю, когда они попались на разного рода «запрещенке». Теперь в нарушении правил призналась и 8-кратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген. Она прекрасно понимает, что сейчас никто ее не осудит. Она же не из России.
Бьорген рассказала о том, как провалила допинг-тест, в своей биографической книге «Сердце победителя». Все случилось на чемпионате мира — 2017 в Лахти, где скандинавка выиграла четыре гонки — скиатлон, индивидуалку классикой на 10 км, марафон и эстафету.
Когда она вернулась домой после соревнований, получила телефонный звонок от врача сборной Петтера Олберга. Он сообщил ей о том, что антидопинговая лаборатория в Лахти обнаружила в пробе следы 19-норандростерона — метаболита нандролона, являющегося анаболическим андрогенным стероидом.
Лыжница была напугана. Она представляла себе, как ее хейтят болельщики и журналисты, помня о случившемся с Йохауг. Не давала покоя явно и история из 2009-го, когда все узнали, что у Бьорген есть терапевтическое исключение на использование препаратов от астмы. Тогда это очень бесило польку Юстину Ковальчик.
«Норвежцы много говорят на тему допинга в России. Допинг — это, конечно, плохо, и его не должно быть. Но не лучше ли взглянуть на себя со стороны? Норвежцы сами принимают допинг, только в качестве лекарства. Разница лишь в том, что у них есть справки. Бьорген не смогла бы добиться тех результатов, которых добилась, без препаратов, которые ей прописали», — говорила Sport.pl Ковальчик.
Олберг не был готов к тому, что у его спортсменки окажется положительная проба. Позже врач выяснил, что дело в препарате Primolut-N, который Марит принимала и до, и во время чемпионата мира, чтобы сдвинуть начало менструального цикла. Именно в его составе есть вещество, которое выводится с мочой в виде того самого стероида. Обычно концентрация не слишком высока, поэтому Primolut-N разрешен к применению, но из-за обезвоживания организма во время марафона все пошло не по плану.
Три дня лыжница и врач писали объяснительную для лыжной Федерации (FIS), а потом две недели ждали ответа. Бьорген призналась, что это время было похоже на ад. Успокоиться удалось, когда в FIS прекратили расследование, потому что ее аргументы совпали с заключением лаборатории. Допинговое дело в итоге не открыли, а подробности рассказывать всем не стали. Как-то так было и с коллегой Бьорген Сундбю. Его в 2015 году оправдали, утаив факт употребления «запрещенки» от общественности.
«Было убийственно попасть в такую ситуацию. Все пыталась меня успокоить, говоря, что такое может случиться, но я никогда раньше об этом не слышала. Если бы у меня была эта информация заранее, то, возможно, мне было бы легче с этим справиться», — приводит слова Бьорген VG.
И кто теперь скажет, что FIS относится ко всем сборным одинаково? Что-то подсказывает, случись подобное в нашей команде, люди из федерации тут же бы рассказали все подробности на экстренной пресс-конференции.
Виктория Дмитриева