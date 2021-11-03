Александр Большунов не примет участие в первых стартах FIS в Финляндии

«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.