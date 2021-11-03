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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Большунов не примет участие в первых стартах FIS в Финляндии

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия на турнире категории FIS, который пройдёт в Муонио (Финляндия) с 12 по 14 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Александр Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

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