Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Милан
Порту
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Реал
Шахтер Д
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Куньлунь
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Авангард
00
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Интер
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
14
Хоккей. НХЛ
4.11
Чикаго
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
Адмирал
61
Хоккей. НХЛ
4.11
Колорадо
Коламбус
Хоккей. НХЛ
4.11
Лос-Анджелес
Сент-Луис
Все события
16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Большунову приходилось плохо». Почему лучший российский лыжник пропустит старт сезона

Елена Вяльбе так расстроилась из-за травмы обладателя Кубка мира, что даже про сердечный приступ заговорила.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира Александр Большунов пропустит старт лыжного сезона в Муонио и рискует не выйти на старт первого этапа Кубка мира в Куусамо. Главный вопрос — когда Большунов выйдет на лыжню, ведь до Олимпиады не так и много времени.

Успеет ли лидер сборной России набрать форму? Да и вообще, на Олимпиаде-то выступит?

«Большунов стартовать не будет»

12—14 ноября в Муонио пройдут соревнования под эгидой FIS (Международная федерация лыжных видов спорта). Для лыжников сборной России этот старт будет первым в международном сезоне. Пока неизвестен точный состав нашей команды, но зато известно, кто точно не побежит. Это лидер нашей команды Александр Большунов.

Читайте также
Александр Большунов не примет участие в первых стартах FIS в Финляндии

«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», — сказал «Чемпионату» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Двукратный обладатель Кубка мира по-прежнему не может выполнять полноценную работу из-за последствия двух операций. Вообще, подготовительный период у лидера сборной России нельзя назвать идеальным. Было и падение с велосипеда, и простуда, а в сентябре Елена Вяльбе сообщила, что у Большунова воспалилась десна и спортсмен вынужден пропустить чемпионат мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.

Александр перенёс одну операцию, затем вторую. Вроде бы безобидная болячка вмешалась в ход подготовки лучшего лыжника мира к олимпийскому сезону. Да ещё как вмешалась! Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе призналась, что могла перенести сердечный приступ из-за ситуации со здоровьем Большунова.

«Тренировочный сезон редко проходит без проблем, особенно у Саши. Могу сказать, что, если бы это произошло в январе, у меня случился бы сердечный приступ, — сказала она в интервью Yle. — Сперва ему приходилось плохо. Мне кажется, сейчас он спокоен и понимает, насколько важно заботиться о своём здоровье как следует. После этого уже можно тренироваться и соревноваться на полную катушку».

Битва с Клебо откладывается?

То, что Большунов пропустит старты в Муонио, можно было предположить. Спринт, классическая и коньковые гонки пройдут без лучшего лыжника мира. Но под вопросом и его участие как минимум в первом этапе Кубка мира, который пройдёт в Руке/Куусамо с 26 по 28 ноября. А это уже неприятно, хоть до первой гонки Олимпиады и будет ещё два месяца.

Читайте также
«Всё в угоду норвежцам». На Олимпиаде поменяли дистанцию спринта — это удар по Большунову

Но дело совсем не в борьбе за общий зачёт Кубка мира, в конце концов, у Большунова уже есть два трофея. Дело в том, что именно в Руке Александр мог бы проверить свои силы в борьбе с Йоханнесом Клебо и всеми остальными на спринтерском круге, максимально похожем на тот, что будет в Пекине. Круге, на финиш которого спортсмены должны забежать в подъём, а не подъехать со спуска, как на большинстве трасс Кубка мира. Круге, на котором Большунов уже обыгрывал Клебо в спринте.

Но до 26 ноября ещё есть время. Возможно, Александр успеет набрать соревновательную форму. Перед Пхёнчханом-2018 была похожая ситуация. Тогда Большунов серьёзно заболел прямо перед Олимпиадой (а не во время подготовительного периода), но на самих Играх завоевал четыре медали.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь