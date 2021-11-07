У лучшего лыжника России проблемы. Большунов может пропустить старт сезона

До Игр в Пекине менее трех месяцев, а лучший лыжник России до сих пор не может полностью восстановиться от травмы. Межсезонье у Большунова получилось кошмарное — падение с велосипеда, проблемы с ахиллами и вот недавно пришлось делать две операции из-за воспаленной десны.

Сначала из стана сборной России доходили в целом положительные новости. Да, у Александра есть неполадки со здоровьем, но глобально ничего страшного не произошло. Собственно, зная силу и мощь обладателя Кубка мира, охотно верилось этим сообщениям. Сколько раз Большунов болел перед крупными стартами, а потом был прекрасен на лыжне.

Однако оказалось, что все не так идеально.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко уже подтвердил, что Александр не выступит на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта в Муонио 12−14 ноября. Это неприятно, но далеко не трагедия.

Гораздо хуже, что совершенно непонятно, увидим ли мы Большунова на стартовом этапе Кубка мира в конце ноября. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вообще оценила шансы Александра выступить в Руке как минимальные.

Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Речь идет и о первых стартах на Кубке мира. Пока идет процесс восстановления. Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России

Елена Валерьевна также призналась, что если бы проблемы со здоровьем у Большунова случились в январе, то у нее был бы сердечный приступ. Понятно, что лучше было бы вообще избежать всего этого, но в данной ситуации можно согласиться с Вяльбе. Травма в январе стала бы кошмаром и наверняка означала бы пропуск Олимпиады, к которой Александр шел четыре года.

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Об этом же говорит и старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Лучше выдержать паузу в начале сезона, пожертвовать этапами Кубка мира, но спокойно подвестись к Олимпиаде и достойно там выступить. Кубки мира будут идти каждый год, а следующих Игр ждать еще очень долго и неизвестно, что вообще будет через четыре года.

Торопиться нет никакого смысла. Нужно дождаться полного восстановления. Наркоз был серьезный, потом пошел воспалительный процесс, принимались антибиотики. Это не просто так. Спешить нужды сейчас нет. Когда возвращать серьезные тренировки, определит сам Александр исходя из своего самочувствия. Если он посчитает, что готов перейти к более жестким работам, — мы это сделаем. Нет — будет ждать столько, сколько нужно. Спешка может очень дорого обойтись. Юрий Бородавко старший тренер сборной России по лыжным гонкам

Плохо то, что на старте сезона в финской Руке Большунов мог бы посоперничать с Клебо и компанией в спринте на трассе, которая будет похожа на пекинскую по рельефу. Такая проверка сил была бы очень кстати, но здоровье, безусловно, важнее. В конце концов, главными козырями Александра все равно являются дистанционные гонки.

Если он все же пропустит старт сезона, это откроет новые возможности для других российских лыжников. Место лидера сборной останется на какое-то время вакантным, так что проявить себя смогут другие наши ребята. Будет интересно посмотреть, на что сейчас способен Сергей Устюгов, который до прихода Большунова и был тем самым лидером. У нас очень сильная команда и пришло время доказать, что сборная России по лыжным гонкам — это не только Большунов.