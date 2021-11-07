У лучшего лыжника России проблемы. Большунов может пропустить старт сезона

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Рома
Футбол. Зарубежный
15:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Сассуоло
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Байер
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Эльче
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:30
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Б
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Рейнджерс
60
Хоккей. НХЛ
8.11
Детройт
Вегас
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Детройт
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Филадельфия
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Айлендерс
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вегас
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Миннесота
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Каролина
52
Все события
11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У лучшего лыжника России проблемы. Большунов может пропустить старт сезона

Проблемы чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова оказались серьезнее, чем предполагалось. Лидер команды уже точно не выступит на первом международном старте сезона в середине ноября. Под огромным вопросом участие и в первом этапе Кубка мира. Неужели подготовка к важнейшему олимпийскому сезону провалена?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

До Игр в Пекине менее трех месяцев, а лучший лыжник России до сих пор не может полностью восстановиться от травмы. Межсезонье у Большунова получилось кошмарное — падение с велосипеда, проблемы с ахиллами и вот недавно пришлось делать две операции из-за воспаленной десны.

Сначала из стана сборной России доходили в целом положительные новости. Да, у Александра есть неполадки со здоровьем, но глобально ничего страшного не произошло. Собственно, зная силу и мощь обладателя Кубка мира, охотно верилось этим сообщениям. Сколько раз Большунов болел перед крупными стартами, а потом был прекрасен на лыжне.

Однако оказалось, что все не так идеально.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко уже подтвердил, что Александр не выступит на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта в Муонио 12−14 ноября. Это неприятно, но далеко не трагедия.

Гораздо хуже, что совершенно непонятно, увидим ли мы Большунова на стартовом этапе Кубка мира в конце ноября. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вообще оценила шансы Александра выступить в Руке как минимальные.

Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Речь идет и о первых стартах на Кубке мира. Пока идет процесс восстановления.
Елена Вяльбе
президент Федерации лыжных гонок России

Елена Валерьевна также призналась, что если бы проблемы со здоровьем у Большунова случились в январе, то у нее был бы сердечный приступ. Понятно, что лучше было бы вообще избежать всего этого, но в данной ситуации можно согласиться с Вяльбе. Травма в январе стала бы кошмаром и наверняка означала бы пропуск Олимпиады, к которой Александр шел четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом же говорит и старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Лучше выдержать паузу в начале сезона, пожертвовать этапами Кубка мира, но спокойно подвестись к Олимпиаде и достойно там выступить. Кубки мира будут идти каждый год, а следующих Игр ждать еще очень долго и неизвестно, что вообще будет через четыре года.

Торопиться нет никакого смысла. Нужно дождаться полного восстановления. Наркоз был серьезный, потом пошел воспалительный процесс, принимались антибиотики. Это не просто так. Спешить нужды сейчас нет. Когда возвращать серьезные тренировки, определит сам Александр исходя из своего самочувствия. Если он посчитает, что готов перейти к более жестким работам, — мы это сделаем. Нет — будет ждать столько, сколько нужно. Спешка может очень дорого обойтись.
Юрий Бородавко
старший тренер сборной России по лыжным гонкам

Плохо то, что на старте сезона в финской Руке Большунов мог бы посоперничать с Клебо и компанией в спринте на трассе, которая будет похожа на пекинскую по рельефу. Такая проверка сил была бы очень кстати, но здоровье, безусловно, важнее. В конце концов, главными козырями Александра все равно являются дистанционные гонки.

Если он все же пропустит старт сезона, это откроет новые возможности для других российских лыжников. Место лидера сборной останется на какое-то время вакантным, так что проявить себя смогут другие наши ребята. Будет интересно посмотреть, на что сейчас способен Сергей Устюгов, который до прихода Большунова и был тем самым лидером. У нас очень сильная команда и пришло время доказать, что сборная России по лыжным гонкам — это не только Большунов.

Александр Говоров

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь