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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: белорусская чемпионка мира по фристайлу перестала выходить на связь и пропала

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжка, белоруска Александра Романовская перестала выходить на связь и пропала. Об этом сообщается в «инстаграме» организации «Свободное объединение спортсменов Беларуси».

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера вечером после тренировки пропала и не выходит на связь лучшая спортсменка Беларуси 2019 года, фристайлистка Александра Романовская», — отмечается в сообщении организации.

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По информации Фонда спортивной солидарности, спортсменку задержали после тренировки вчера, 10 ноября. В настоящий момент она находится в Партизанском РУВД г. Минска.

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После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, вступила в «Свободную ассоциацию спортсменов Беларуси». Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козеко был проинформирован о том, что чемпионка «уволена за прогулы».

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