Победа без Большунова. Наши лыжники уничтожили норвежцев на старте сезона

Устюгов начал скромно

Лыжно-биатлонный сезон наконец-то стартовал. У биатлонистов внимание приковано к национальному отбору в России, где решается судьба заветных путевок на Кубок мира. Лыжники же открыли большой международный сезон в Финляндии. В рамках FIS-стартов прошли спринтерские гонки.

У девушек в финал соревнований от России попала только Наталья Непряева, которая стала пятой. Зато у мужчин интрига была сумасшедшей. За исключением Большунова и Йоханнеса Клебо в Муони собралась вся элита лыжных гонок.

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После квалификации казалось, что абсолютным фаворитом будет норвежец Эрик Валнес. Он буквально разорвал соперников в клочья, привезя ближайшему конкуренту Александру Терентьеву более шести секунд. На дистанции спринта это просто космическое преимущество. Другие россияне чуть затаились.

Это касалось в первую очередь Сергея Устюгова, который пробился в финальные забеги лишь с четырнадцатой позиции. Двукратный чемпион мира давненько не блистал в спринте, бесконечные травмы постоянно мешали показывать высокие результаты.

Четырнадцатое место в квалификации выглядело скромно. В четвертьфинале Сергей уступил Глебу Ретивых, а в полуфинале прибежал следом за Валнесом. Второго места в обоих случаях хватало, чтобы пройти дальше. Терентьев же, напротив, выиграл оба своих забега.

Александр Терентьев | Источник: РИА "Новости"

Казалось, что основная борьба развернется между Александром и Валнесом, а борьбу им должен был навязать прирожденный спринтер Пеллегрино. В Устюгова тоже очень верилось, но при этом как-то не хотелось сглазить. Сколько раз уже за последние несколько сезонов у Сергея случался форс-мажор в ответственные моменты. Очень уж ему нужен был классный результат.

Победа и без Большунова

И он пришел. Лидерство в решающем забеге захватил Терентьев. Валнес бежал следом, а Устюгов держался на третьей позиции. Примерно на середине круга Сергей рванул в атаку и зацепил с собой Терентьева. Валнес и Пеллегрино были рядом, но все же немного отставали.

На финише было понятно, что победу разыграют два россиянина. Устюгов оказался чуть сильнее и наконец-то сделал то, чего от него так ждали. Норвежцы и Пеллегрино были просто уничтожены. Валнес в интервью Langrenn не скрывал расстройства.

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«Финал получился нервным, скорость была высокой сразу. Потом темп немного снизился. Я попытался рвануть на последнем подъеме, но из-за снегопада меня накатили. Когда валит сильный снег, существует только одна лыжня с хорошим скольжением, так что, когда я потерял позицию на спуске, вернуться было нереально», — посетовал Эрик.

Когда норвежцы начинают сетовать на погоду и лыжи, значит они сильно обеспокоены. Нет сомнений, что Валнес очень хотел победить. Да, это был еще не Кубок мира, но по составу участников он фактически ничем от него не отличался. Тот же Эрик в прошлом году обыгрывал своего друга Клебо на Кубке мира.

Это самый серьезный уровень, так что победа Устюгова и второе место Терентьева — показатель реальной силы сборной России по лыжным гонкам. Наши парни четко дали понять, что способны на многое даже в отсутствии чемпиона мира и действующего обладателя Кубка мира Большунова. А уж когда вернется Саша, будет еще интереснее.