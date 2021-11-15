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13:35 (мск), источник: Газета.Ру

Вяльбе сообщила о состоянии Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья Александра Большунова после перенесенной операции.

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Источник: РИА "Новости"

«У Большунова пока не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты. До конца недели он не будет выступать. Большунов уже отобрался на Олимпиаду, это тренерское решение, ему не нужно отбираться», — передает слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что Александр Большунов в середине октября перенес операцию на челюсти. На данный момент его участие на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам под вопросом. Турнир стартует 26 ноября в финской Руке, а завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.

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В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр и завоевал бронзу.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что сборная России сможет справиться с отсутствием Большунова в предстоящих гонках.

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