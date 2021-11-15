Вяльбе сообщила о состоянии Большунова

«У Большунова пока не то состояние, чтобы показывать хорошие результаты. До конца недели он не будет выступать. Большунов уже отобрался на Олимпиаду, это тренерское решение, ему не нужно отбираться», — передает слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что Александр Большунов в середине октября перенес операцию на челюсти. На данный момент его участие на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам под вопросом. Турнир стартует 26 ноября в финской Руке, а завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--676d9e405b50c04c125f" data-vnd="676d9e405b50c04c125f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=676d9e405b50c04c125f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр и завоевал бронзу.