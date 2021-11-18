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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежский олимпийский чемпион попал в больницу после нападения собак

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Симен Хегстад Крюгер рассказал, что подвергся нападению собак, из-за чего попал в больницу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен заметил, что очень любит собак, но часто сталкивается с их страхом из-за шума лыжероллеров во время тренировок.

«Я был на тренировке, встретил двух маленьких собак, они бегали и играли, но потом внезапно напали на меня, — цитирует Крюгера норвежская газета Verdens Gang. — Я не боялся и не кричал, был больше удивлен. Но у меня не было шанса (уйти), потому что их было две. Укусы были довольно болезненными. Владельцам (собак) не удалось их удержать. Потом я поговорил с владельцами, они были очень расстроены. Они занимались дрессировкой собак. Мне пришлось пойти в больницу, чтобы сделать прививку от столбняка и принять антибиотики. Все прошло хорошо, это не самая большая проблема в жизни».

Крюгер отметил, что ему повезло, что это был какой-то вид терьеров, а не собаки более крупной породы.

Крюгеру 28 лет, он является победителем Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне и эстафете 4 по 10 километров, а также обладателем серебра в индивидуальной гонке. Также в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата мира.

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