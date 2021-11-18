Норвежский олимпийский чемпион попал в больницу после нападения собак

«Я был на тренировке, встретил двух маленьких собак, они бегали и играли, но потом внезапно напали на меня, — цитирует Крюгера норвежская газета Verdens Gang. — Я не боялся и не кричал, был больше удивлен. Но у меня не было шанса (уйти), потому что их было две. Укусы были довольно болезненными. Владельцам (собак) не удалось их удержать. Потом я поговорил с владельцами, они были очень расстроены. Они занимались дрессировкой собак. Мне пришлось пойти в больницу, чтобы сделать прививку от столбняка и принять антибиотики. Все прошло хорошо, это не самая большая проблема в жизни».