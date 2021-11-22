Жена Большунова показала романтичные фотографии со свадьбы
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывшая лыжница Анна Жеребятьева опубликовала в Instagram несколько фотографий со свадьбы с чемпионом мира в лыжных гонках Александром Большуновым.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывшая лыжница Анна Жеребятьева опубликовала в Instagram несколько фотографий со свадьбы с чемпионом мира в лыжных гонках Александром Большуновым.
Пара поженилась в апреле 2021 года.
«Как это было», — подписала фотографии Анна.
Александр Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и двукратным обладателем большого Хрустального глобуса.
В октябре 24-летний спортсмен перенес операцию на верхней челюсти, которая потребовалась из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба. Ранее сообщалось, что Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в 26 по 28 ноября.