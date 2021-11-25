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17:23 (мск), источник: РБК

Большунов сообщил о проблемах со здоровьем после аварии

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал TV2, как последствия велосипедной аварии в межсезонье вынудили его перенести операцию и отразились на подготовке к Олимпиаде.

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Источник: РИА "Новости"

«Я ехал слишком быстро! Местность была сложной, я не справился с управлением и взлетел в воздух. Сложно сказать, какая была скорость, но примерно 70 км/ч. Я получил много ушибов и попал в больницу. Удивительно, что мне удалось избежать переломов», — сказал Большунов.

Он добавил, что долгое время испытывал проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего приходилось менять тренировочный процесс. «Из-за падения с велосипеда у меня пострадали зубы, и это означало операцию. Так что подготовка к олимпийскому сезону оказалась не такой, как я хотел», — добавил лыжник.

Большунов в октябре перенес операцию на верхней челюсти. Причиной стала запущенная проблема с кистой зуба, которая ушла в кость, что потребовало оперативного вмешательства.

Большунов является единственным российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира (2020, 2021 годы). На Олимпиаде 2018 года Большунов завоевал три серебра и одну бронзу. Также он выиграл чемпионат мира 2021 года в скиатлоне, шесть раз становился серебряным призером мировых первенств и один раз — бронзовым, дважды побеждал на многодневной гонке «Тур де Ски».

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