Большунов сообщил о проблемах со здоровьем после аварии

«Я ехал слишком быстро! Местность была сложной, я не справился с управлением и взлетел в воздух. Сложно сказать, какая была скорость, но примерно 70 км/ч. Я получил много ушибов и попал в больницу. Удивительно, что мне удалось избежать переломов», — сказал Большунов.

Он добавил, что долгое время испытывал проблемы с ахилловым сухожилием, из-за чего приходилось менять тренировочный процесс. «Из-за падения с велосипеда у меня пострадали зубы, и это означало операцию. Так что подготовка к олимпийскому сезону оказалась не такой, как я хотел», — добавил лыжник.

Большунов в октябре перенес операцию на верхней челюсти. Причиной стала запущенная проблема с кистой зуба, которая ушла в кость, что потребовало оперативного вмешательства.