Большунов начинает поход за третьей победой на Кубке мира по лыжным гонкам

В нынешнем сезоне Кубок мира состоит из 14 этапов, в зачет также пойдут очки, которые спортсмены наберут во время многодневки «Тур де Ски», которая пройдет в начале января. Не исключено, что многие ведущие лыжники пропустят ее ради подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в феврале в Пекине.

Во время подготовки к сезону Большунов столкнулся с рядом неприятностей. Он получил несколько серьезных ушибов в результате падения с велосипеда на тренировке, что спровоцировало проблемы с зубами. Во время их лечения образовалась киста, потребовалось хирургическое вмешательство.

На прошлой неделе Большунов впервые с августа принял участие в соревнованиях — в финском Муонио проходил отборочный турнир в сборную на Кубок мира. Большунову уже гарантировано место в олимпийской команде, поэтому для него главным было получить соревновательную практику. В гонках он занял пятое и третье места соответственно.

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С трудом отобрался в команду двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов, который по различным причинам в последние сезоны выступал не очень убедительно.

Также в состав мужской команды России на первый этап вошли Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Бессмертных. Призер «Тур де Ски» Евгений Белов пропустит этап по причине болезни.

В женской части соревнований основные надежды российской команды связаны с призерами Олимпиады и чемпионатов мира Натальей Непряевой, Татьяной Сориной, Юлией Ступак. Компанию им составят Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Соперники

У женщин фаворитом на победу и завоевание множества золотых олимпийских наград будет норвежка Тереза Йохауг. Последние годы она проигрывала считанное количество раз, сейчас Йохауг практически недосягаема для соперниц. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что с остальными лыжницами россиянкам бороться по силам.

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У мужчин основным конкурентом Большунова будет Йоханнес Клебо. Минувший чемпионат мира в Оберстдорфе обострил их противостояние, которое тянется с Олимпиады-2018. В заключительной гонке турнира — марафоне — спортсмены столкнулись в финишном створе. В итоге у Большунова сломалась палка и он лишился неофициального титула «короля лыж», который присуждается за победы на одном турнире на дистанциях 30 и 50 км.