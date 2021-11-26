Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
20:30
Йокерит
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
54
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Хоккей. НХЛ
23:30
Чикаго
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23:30
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
23:30
Филадельфия
Каролина
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм
Оттава
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
15
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
Флорида
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
02
Хоккей. НХЛ
27.11
Нэшвилл
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.11
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
27.11
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
27.11
Сан-Хосе
Торонто
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
16:47 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 ноября. Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Соревнования проходят в городе Рука.

В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03). Россиянин Глеб Ретивых выбыл на стадии полуфинала, обладатель Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

Во время загрузки произошла ошибка.

В женских соревнованиях победительницей стала шведка Майя Дальквист (3.01,81), второе место заняла ее соотечественница Юханна Хагстрём (3.03,58), третье — норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.03,83). Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак дошли до полуфинала, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале.

Терентьеву 22 года, на его счету две золотые медали Универсиады 2019 года. На чемпионате России в Тюмени он завоевал серебро в спринтерской гонке.

Этап в Финляндии завершится 28 ноября.

 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь