Лыжник Терентьев выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Финляндии

ТАСС, 26 ноября. Российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Соревнования проходят в городе Рука.

В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 31,90 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03). Россиянин Глеб Ретивых выбыл на стадии полуфинала, обладатель Кубка мира прошлого сезона Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин — в четвертьфинале.

В женских соревнованиях победительницей стала шведка Майя Дальквист (3.01,81), второе место заняла ее соотечественница Юханна Хагстрём (3.03,58), третье — норвежка Майкен Касперсен Фалла (3.03,83). Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак дошли до полуфинала, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале.

Терентьеву 22 года, на его счету две золотые медали Универсиады 2019 года. На чемпионате России в Тюмени он завоевал серебро в спринтерской гонке.