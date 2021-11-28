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14:15 (мск), источник: Sports.Ru

Аналитик Волков об увольнении: «Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Романова. Он сделал скриншот и отправил Вяльбе»

Бывший аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков рассказал о причинах своего увольнения.

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Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что аналитик больше не будет работать в команде.

«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: “Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать”. Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне.

А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила — в понедельник я лечу домой. Я больше не буду привлекаться к работе с ФЛГР. Слишком заигрался в Instagram, слишком подсел на это дело. Это превратилось в зависимость. Более двухсот человек мне писало после каждого репортажа, такая активность выхолащивает. На руку мне это не сыграло. По поводу работы в ЦСП я пока не знаю. Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так», — сказал Волков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее он сообщил, что не будет выкладывать репортажи с гонок Кубка мира в финской Руке. «Пусть вас развлекают “Колхоз TV” и богоподобный Eurosport», — написал Волков в инстаграме.

Кубок мира по лыжным гонкам транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.

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