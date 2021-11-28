Российские лыжники во главе с Большуновым заняли весь пьедестал гонки КМ
Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финском городе Рука.
Россиянин Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финском городе Рука.
Его результат составил 35 минут 23,7 секунды. Россияне заняли весь пьедестал. Вторым стал Сергей Устюгов (+0,5), третьим — Артем Мальцев (+0,7).
Все норвежцы — Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд — не вышли на старт гонки из-за сильных морозов. Не стартовал и победитель субботней гонки на 15 км финн Ийво Нисканен.
Четвертое место в гонке занял россиянин Иван Якимушкин (+5,3), шестое — Илья Семиков (+12,7), восьмое — Алексей Червоткин (+50,6).
Первый этап Кубка мира стартовал в пятницу. Александр Терентьев выиграл спринт, Червоткин и Большунов стали призерами гонки на 15 км.