Клебо и норвежцы из-за мороза пропустили гонку Кубка мира. Почему им сходят с рук плевки в международные лыжи?

В Финляндии закончился первый этап Кубка мира по лыжам, и он удался в жанре сенсаций и фантасмагорий. Йоханнес Клебо проиграл спринт Александру Терентьеву, Тереза Йохауг проиграла «разделку» Фриде Карлссон, а воскресное преследование превратилось в преследование здравого смысла, и не совсем удачное. Норвежские мужчины во главе с Клебо бойкотировали гонку из-за… мороза.

Другие скандинавы бежали

FIS довольно долгое время шло на поводу у норвежского лобби — что абсолютно объяснимо, учитывая важность рынка. Но если потомки викингов так относятся к FIS — не пора ли функционерам в ответ на нытье норвежцев впаять штрафчик? В футболе, если одна из команд не захочет выйти на поле, а делегат и судья говорят, что игра должна состояться, — клуб получит «технарь». В циклических видах спорта технических поражений не бывает, но все же задумаемся — можно ли было норвежцам так поступать и насколько возможно к этому относиться толерантно?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ucbErVju3mc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, в финской Руке на момент гонки, судя по архивам погоды, было минус 19. Даже если мы для красоты назовем это 20-градусным морозом, не сказать, что это какая-то аномалия, особенно для российских соревнований. Говорят, у норвежцев другой менталитет — они кайфуют от спорта и не собираются убиваться на предварительном старте.

Совершенно не хочу играть в ура-патриота с аргументами про генерала Мороза — достаточно бросить взгляд в финишный протокол. 15-километровку бежали не одни россияне, подгоняемые штабом во главе с Еленой Вяльбе и Александром Бородавко. С ними бежали, пусть и похуже, шведы, чехи, армянин Микаэль Микаелян, ирландец Мэлоуни… Разве что венесуэльцев не хватало. У них какой-то другой менталитет? Наверное, армяне просто более стойки к морозам — в Ереване того и гляди локдаун введут из-за ледникового периода. Нет, не того, где выступают Медведева и Милохин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW0lhbdKdVx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW0lhbdKdVx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW0lhbdKdVx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом фоне удивительнее всего решение финна Ийво Нисканена, который после победы дома в классической разделке тоже испугался своих же морозов. «Считаю, я принял разумное решение. Я не хотел бы страдать в феврале, если бы сегодня утром после пробуждения мои легкие затрещали. Извинения зрителям», — написал олимпийский чемпион в Instagram. Впрочем, понятно — для популяризации лыж в Финляндии сейчас уже все бесполезно.

Придумайте им наноперчатки! Главное — что все в равных условиях

Более того — другой менталитет оказался у норвежских девушек. Тереза Йохауг и Хейди Венг плюнули и решили не кайфовать от жизни. А вышли и побились за медали. В конце концов, лыжи — это просто работа. Такая же работа, как в шахте или закусочной, просто публичная. Вот и представьте, что шахтер скажет начальству, что не хочет работать в неких условиях. А ведь они куда более опасны, как, к нашему бессильному сожалению, показывает практика. Там такой бойкот был бы куда логичнее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=143387454&id=165049792&hash=25fa8453bb003bff&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Коллега Наталья Марьянчик, которая знает про лыжи лучше меня, потому что имела опыт выступлений на стартах повыше школьных, говорит — мол, попробуй сам, как пальцы мерзнут. Ну, во-первых, пальцы мерзнут у всех примерно одинаково. Пусть FIS раздаст меховые рукавицы, краги перед стартом — о прогнозе известно за неделю до начала. Главное — чтобы все были в равных условиях. В «Формуле-1» для дождя придумали особый комплект резины. Здесь пусть будут прорывные наноперчатки.

И ведь самое главное — мы живем в период глобального потепления. Просто посчитайте, сколько за последние годы отменили этапов Кубка мира по фристайлу, сноуборду, горным лыжам, биатлона из-за дождя, отсутствия снега и тому подобных причин. Сейчас любой мороз — на вес золота. В плюс 19 соревноваться будет гораздо сложнее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L8z5NYx5d_s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расскажите эту историю про норвежцев русским хоккеистам с мячом, и они рассмеются вам прямо в замерзшее лицо. Температурный рекорд чемпионатов России — минус 41. В начале 2000-х в такую погоду еще и собиралось несколько тысяч зрителей, чтобы обложиться канистрами с горячительным и смотреть на своих любимцев. Тогда были другие времена, да. Хорошо, есть пример посвежее — вот вам матч 2017 года в Архангельске в минус 40. Фото капитана хозяев скорее похоже на доказательство существования йети.

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FIS теряет из-за поведения норвежцев

Раньше храбрые викинги боялись коронавируса и не приезжали на половину этапов Кубка мира, торпедируя этот турнир. Критиковали их не только русские, но и Федерико Пеллегрино и другие. Потом были гениальные заголовки «Клебо перестал страдать бессоницей из-за обнаружения коронавируса в команде». Теперь вот норвежцев не особо узнаешь с заклеенными антиморозными пластырями лицами.

А теперь добавим немного моделирования и подумаем, что произойдет, если такая ситуация будет на Олимпиаде. Или каком-нибудь чемпионате мира. Температура ровно на грани 20 градусов, норвежцы призывают отменить гонку. Все остальные готовы бежать. При любом решении — мощный скандал. Чью сторону выберет федерация?

Пока еще похоже, что норвежскую. Но если лидеры мировых лыж продолжат злоупотреблять своим положением и ипохондрией — спорту это точно не поможет. Даже если мы согласимся, что безопасность превыше всего.