Российский лыжник высказался об астме у норвежских спортсменов

«Честно говоря, это странно и неприятно, но что с этим поделаешь?» — сказал Терентьев и отметил, что сам не страдает от астмы.

В ответ на это Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что из-за нагрузок и воздействия холодного воздуха лыжники действительно часто страдают астмой, и прием ингаляционных лекарств, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах для них не запрещен. В агентстве также подчеркнули, что в случае оказания неотложной помощи врачи могут прописать лекарство, содержащее любое вещество из списка запрещенных.