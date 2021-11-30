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14:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Горнолыжник врезался в дерево и попал в больницу с дырой в ноге

Французский горнолыжник Адриен Тео получил дыру в ноге после падения в ходе подготовки к соревнованиям по супергигантскому слалому в штате Колорадо в США. Об этом сообщает The Sun.

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Тео рассказал, что ошибся при спуске с трассы и вылетел за ее пределы, где врезался в дерево. Спортсмен получил перелом большой берцовой кости, повреждение руки с разрывом трицепса. Кроме того, ветвь дерева проткнула ему ногу, в результате чего в его бедре образовалась так называемая дыра. Горнолыжник попал в больницу, его дважды прооперировали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне очень повезло, учитывая обстоятельства, ничего жизненно важного задето не было, а это самое главное», — сказал спортсмен и поблагодарил докторов и семью за помощь и поддержку. Также он извинился перед тренерами и спонсорами за то, что не сможет выступать в ближайшее время.

Тео — бронзовый призер чемпионата мира-2015, участник Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также победитель трех этапов Кубка мира.

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