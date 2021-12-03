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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ничего ужасного»: Клебо выиграл после скандала, а россияне провалились

Если стартовый этап Кубка мира по лыжным гонкам начался с резонансной победы Александра Терентьева, то второй спринт сезона вызвал у российских болельщиков совершенно иные эмоции, ведь в финалах они не увидели ни одного соотечественника. Зато на трон вернулся Йоханнес Клебо, до этого успевший попасть в очередной скандал.

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Источник: Спорт РИА Новости

Главная звезда норвежских лыжных гонок рвано прошел первый этап недельной давности. В спринте его разорвал Терентьев, в «разделке» он стал девятым, а на старт гонки преследования вместе с партнерами по сборной не вышел из-за мороза. К следующему этапу на родной земле вокруг Клебо разгорелся настоящий скандал. Спортсмен собрал целую пресс-конференцию и заявил, что может сняться с соревнований из-за отказа использовать логотип нового спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Интрига продержалась недолго. На следующий день Клебо отметил, что поднял шумиху вокруг ситуации и включил ее в информационную повестку. Стало быть, выступать можно. И норвежец действительно пробежал спринт свободным стилем, который выиграл в одну калитку. В финале Йоханнес создал себе впечатляющий задел, поэтому финишировал максимально вальяжно. Бронзу завоевал француз Ришар Жюв, а серебро — норвежец Томас Ларсен, который показал только 30-й результат в квалификации, а выступал в экипировке не национальной сборной, а своего клуба.

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Лучшим из россиян стал Александр Большунов. Обладатель большого Хрустального глобуса двух последних сезонов выбыл на стадии полуфинала после весьма напряженной контактной борьбы, где финский лыжник даже наступил ему на лыжу, за что потом получил желтую карточку.

После досадной неудачи Сан Саныч уступил Клебо майку лидера Кубка мира. Разумеется, норвежец возглавил и спринтерский зачет, опередив Терентьева, который вылетел в четвертьфинале. На этой же стадии прекратили борьбу и Сергей Устюгов с Глебом Ретивых. После шести медалей на этапе в Рука мужская сборная России впервые в сезоне осталась без места на пьедестале.

У женщин ситуация плачевнее. Медалей до сих пор нет, а Наталья Непряева и Юлия Ступак в Лиллехаммере вообще не вышли из квалификации в спринте. Слова о том, что ничего ужасного не произошло, понятны и даже верны в контексте морального состояния спортсменок, но нынешняя форма девушек все же вызывает серьезное беспокойство. Даже со скидкой на понятный приоритет — февральскую Олимпиаду в Пекине.

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Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России

Еще один лидер команды Татьяна Сорина пробилась в четвертьфинал, как и Христина Мацокина. Там россиянки борьбу и завершили. Сорина вдобавок получила желтую карточку за фальстарт. Победу у лыжниц в итоге одержала Майя Дальквист, выигравшая и первый спринт сезона. Разумеется, пока шведка вырвалась в лидеры общего зачета, опередив соотечественницу Фриду Карлссон. Серебро в спринте в Лиллехаммере завоевала американка Джессика Диггинс, бронзу — норвежка Тириль Венг.

Второй этап Кубка мира продолжится в субботу гонками с раздельного старта свободным стилем (15 км у мужчин и 10 км — у женщин). В воскресенье пройдут первые в сезоне эстафеты.

Александр Бокулев

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