Норвежцы заняли весь пьедестал в «разделке» на этапе КМ в Лиллехаммере, Большунов — 14-й
В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим — Мартин Лёвстрем Нюэнгет.
Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км.
Также сегодня, 4 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины, гонка начнётся в 14:00 мск. Россию представят: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.