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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежцы заняли весь пьедестал в «разделке» на этапе КМ в Лиллехаммере, Большунов — 14-й

В Лиллехаммере (Норвегия) завершилась мужская коньковая индивидуальная гонка на 15 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

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Источник: AFP 2021

Её победителем стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал другой норвежец Ханс Кристер Холунд, третьим — Мартин Лёвстрем Нюэнгет.

Лучший результат среди россиян показал Алексей Червоткин, он занял четвёртое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км.

  1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 32.26,2
  2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание +1,6
  3. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия) +17,5
  4. Алексей Червоткин (Россия) +21,0
    …12. Йоханнес Клебо (Норвегия) +39,0
    …13. Денис Спицов (Россия) +43,6
    …14. Александр Большунов (Россия) +44,3
    …15. Иван Якимушкин (Россия) +47,4.

Также сегодня, 4 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины, гонка начнётся в 14:00 мск. Россию представят: Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

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