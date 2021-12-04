«На таких лыжах не выигрывают». Большунов провоцирует конфликт в сборной России?

Мужская сборная России по лыжным гонкам крайне неудачно провела коньковую гонку с раздельного старта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. У россиян всего один спортсмен в десятке, у норвежцев — семеро. Лидер нашей команды Александр Большунов объяснил такие результаты плохой работой лыж. Это не первый случай, когда Большунов довольно резко высказывается об инвентаре. Неужели он имеет в виду работу сервис-бригады и тем самым провоцирует разлад и конфликт в сборной России?

«Мог бороться за победу»

Большунов в коньковой «разделке» стал только 14-м, уступив победителю почти 45 секунд. При этом на середине дистанции Александр шёл лидером, а затем резко стал отставать.

Всё складывалось неплохо, но на старте уже понимал, что лыжи не те, на которых можно выигрывать. Когда на последнем круге садился на спуск, по следам видел, что начинаю толкаться раньше, чем остальные. Если говорить о состоянии, я мог бороться за тройку и даже за победу. В начале гонки ещё мог держать скорость, а затем после спусков ловил по 10 секунд — это очень много. Александр Большунов российский лыжник

Из всех спортсменов нашей команды, которые остановились прокомментировать результаты гонки, Большунов оказался единственным, кто заострил внимание на работе лыж. Остальные вообще не задавались таким вопросом, подчёркивая собственные ошибки, а Алексей Червоткин, ставший лучшим в сборной России, вообще отметил, что лыжи работали прекрасно.

«Материлась вся команда»

Интересно, слова Большунова были связаны только с работой лыж или это камень в огород сервис-бригады? Эти понятия можно разделить. Итоговую пару выбирает сам спортсмен, а у этой пары может быть другая структура, другая жёсткость, чем у точно так же подготовленной пары, но с другими характеристиками.

Обычно в командах не принято публично обсуждать работу сервиса даже после ошибок, которые бывают у всех людей. Особенно у тех, которые работают очень много, начиная откатку зачастую сразу тогда, когда с трассы ранним утром уходят ратраки.

Но Александр не первый раз публично высказывает своё мнение про работу лыж. Помните же, да, как он кидал лыжи в феврале 2020 года во время «Ски Тура»? Тогда даже Вяльбе сказала, что «материлась вся команда».

Во время общения с разными сервисменами я задавал им вопрос: «Вы расстраиваетесь, когда спортсмен говорит, что проиграл из-за лыж? Или у тех, кто работает в сервисе, нервы просто железные?».

И ответ от всех был один: нет, в сервисе работают такие же люди, как и все остальные. Такие же ранимые и даже больше, особенно когда претензии не по адресу. И, мол, мы готовы признать свои ошибки, когда они есть, обговорить все претензии. Но лучше это делать в приватных разговорах, а не публично.

Всё правильно. Иначе дело может дойти до конфликта. Виноватым всегда останется сервисёр, а команда может потерять отличного специалиста. А в том, что в лыжной сборной России великолепная сервис-бригада, сомнений нет никаких.