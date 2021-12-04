Норвежская лыжница пожаловалась на россиянку на Кубке мира

«Сорина насколько раз наступала мне на палки. По моему мнению, это неспортивно», — пожаловалась Йохауг и объяснила, что ей пришлось оборачиваться, чтобы понять, что происходит. Спортсменку расстроило такое поведение соперницы в гонке.

Ранее итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Он заметил, что проблема связана с неясными правилами Международной федерации лыжного спорта, которые спортсмены трактуют по-разному.