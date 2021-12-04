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4 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанец Павел Колмаков завоевал серебро этапа Кубка мира по могулу

Казахстанский могулист Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает Olympic.kz.

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Источник: Instagram

В финал казахстанец он со вторым результатом. После первого прыжка в решающем раунде Колмаков снова остановился на второй строчке, что позволило ему выйти в большой финал.

В заключительной же попытке спортсмен снова финишировал на втором месте.

Золото забрал олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери (Канада), а замкнул тройку призеров Икума Хоришима из Японии.

Отметим, что в соревнованиях среди женщин Юлия Галышева показала седьмой результат.

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