Казахстанец Павел Колмаков завоевал серебро этапа Кубка мира по могулу
Казахстанский могулист Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает Olympic.kz.
Казахстанский могулист Павел Колмаков занял второе место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает Olympic.kz.
В финал казахстанец он со вторым результатом. После первого прыжка в решающем раунде Колмаков снова остановился на второй строчке, что позволило ему выйти в большой финал.
В заключительной же попытке спортсмен снова финишировал на втором месте.
Золото забрал олимпийский чемпион Микаэль Кингсбери (Канада), а замкнул тройку призеров Икума Хоришима из Японии.
Отметим, что в соревнованиях среди женщин Юлия Галышева показала седьмой результат.