Норвежец Нортуг пообещал выйти голым на улицу Стокгольма при одном условии

«Не верю в успех Швеции. Что я готов сделать в случае, если шведы победят? Обещаю приехать в Стокгольм и выйти на улицы этого города абсолютно голым, попутно поздравляя шведов с триумфом. Но я уже обезопасил себя от такого исхода, шведы не победят. Впрочем, я также сомневаюсь, что граждане Швеции хотели бы увидеть меня голым», — цитирует Нортуга Expressen.