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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежец Нортуг пообещал выйти голым на улицу Стокгольма при одном условии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прославленный норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг выразил мнение, что сборная Швеции по лыжным гонкам не имеет шансов на победу в эстафетной гонке в рамках второго этапа Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходят в Лиллехаммере, Норвегия. Эстафетная гонка состоится в воскресенье, ее старт запланирован на 11:20 по московскому времени.

«Не верю в успех Швеции. Что я готов сделать в случае, если шведы победят? Обещаю приехать в Стокгольм и выйти на улицы этого города абсолютно голым, попутно поздравляя шведов с триумфом. Но я уже обезопасил себя от такого исхода, шведы не победят. Впрочем, я также сомневаюсь, что граждане Швеции хотели бы увидеть меня голым», — цитирует Нортуга Expressen.

От сборной Швеции участие в гонке примут Фредрик Юнссон, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон и Вильям Порома, а также Фредрик Андерссон, Георг Эрссон, Юхан Херберт и Олоф Йонссон.

От России на эстафете выступят две команды: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин вошли в состав первой команды, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов — второй.

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