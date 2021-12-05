Норвежец Нортуг пообещал выйти голым на улицу Стокгольма при одном условии

Соревнования проходят в Лиллехаммере, Норвегия. Эстафетная гонка состоится в воскресенье, ее старт запланирован на 11:20 по московскому времени.
«Не верю в успех Швеции. Что я готов сделать в случае, если шведы победят? Обещаю приехать в Стокгольм и выйти на улицы этого города абсолютно голым, попутно поздравляя шведов с триумфом. Но я уже обезопасил себя от такого исхода, шведы не победят. Впрочем, я также сомневаюсь, что граждане Швеции хотели бы увидеть меня голым», — цитирует Нортуга Expressen.
От сборной Швеции участие в гонке примут Фредрик Юнссон, Калле Хальфварссон, Лео Йоханссон и Вильям Порома, а также Фредрик Андерссон, Георг Эрссон, Юхан Херберт и Олоф Йонссон.
От России на эстафете выступят две команды: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин вошли в состав первой команды, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов — второй.