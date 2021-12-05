Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье — Норвегия-1.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Эстафета, 4×5 км.
Ранее эстафетную гонку (4×7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.