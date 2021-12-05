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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская эстафетная гонка смешанным стилем в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в ней одержала первая команда России, второе место заняла Швеция, третье — Норвегия-1.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер. Женщины. Эстафета, 4×5 км.

  1. Россия-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) — 54.40,6
  2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — отставание +1,1 секунды
  3. Норвегия-1 (Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм) +1,2

Ранее эстафетную гонку (4×7,5) провели мужчины. Победу в ней одержала первая команда Норвегии, второе место заняла вторая команда России, третье — второй коллектив Норвегии.

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