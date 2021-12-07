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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хочу финишировать с флагом России. Как Елена Вяльбе». Интервью восходящей звезды лыж Вероники Степановой

20-летняя спортсменка с Камчатки стала одним из героев этапа Кубка мира в Норвегии.

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Источник: Спорт-Экспресс

В Лиллехаммере у российской сборной получилось далеко не все. Однако позитив от женской эстафеты затмил собой проблемы — наша четверка одержала сенсационную, но очень красивую победу. На Кубке мира в этом виде программы подобного не было 17 лет.

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Все сработали идеально. Юлия Ступак задала тон первому этапу, Наталья Непряева не отпустила Фриду Карлссон на втором, а Татьяна Сорина на равных шла с самой Терезой Йохауг и на финише даже чуть опередила норвежку. Это было круто. Но возможности нашей первой тройки мы знаем.

А вот Вероника Степанова для многих стала открытием. 20-летнюю девушку, которая прежде никогда за основную сборную не бегала, поставили на четвертый этап — и она не просто не подвела, а разделалась на финише с именитыми шведкой и норвежкой.

Всем бы такого дебюта!

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Спустя три часа я был в гостинице, где живет наша сборная. Чтобы пообщаться со Степановой подробнее. Так она спустилась в форме, с лыжами и палками.

— Поговорим — и я на тренировку, — улыбнулась Вероника. И, видя недоумение на моем лице, объяснила. — Так это нормальная практика. Сейчас нужно откататься, все осознать и немного остыть.

— А как же приятный победный вечер?

— Сошел с пьедестала — забудь о победе и двигайся дальше. У нас в понедельник переезд, нормально тренироваться не получится — только кросс по приезде. Поэтому идем сейчас. Важно использовать каждый час. На успехе в этой эстафете ничего не заканчивается. Все только начинается!

Не буду ныть из-за отсутствия комфорта. Все, что мне нужно, — палки, лыжи и ботинки

— Первый звонок, который сделали после победного финиша?

— На Камчатку. Родителям. У них уже поздно, разница 11 часов. Но они, конечно, не спали. Отправили видео того, как болели, — так я прослезилась! Может быть, выложу в Instagram.

— На Камчатке сейчас лыжный бум?

— Мне много сообщений оттуда приходит. Я пример, особенно для детей в школе, в которой тренировалась. Они еще сильнее убеждаются, что все возможно. Начинала в елизовской школе, на 34-м километре.

— Что она из себя представляет?

— Это маленькая дружная семья, в которой тебя всегда поддержат. Со мной там возились очень много тренеров. Сначала Петр Яковлев и его дочь Яна, потом Александр Смольянов, затем Дмитрий Бородин, также работала с тренером по биатлону Сергеем Мишкиным. Очень много людей постаралось, чтобы я дошла до сборной. Всем им благодарна. Особенно директору — Анатолию Курносову.

Да, когда-то в школе не было ратрака. Только буран. После метелей иногда сами топтали трассу. Условия были минимальные, зато отношение — отличное. А теперь и условия улучшаются. И поверьте, у нас, на Дальнем Востоке, есть еще кадры. Скоро все увидите.

— Елена Вяльбе рассказывала, что ее хорошенько закалили непростые условия Магадана.

— А так и есть. Мы не паникуем, что у нас нет шведского стола — сами себе приготовим. Не буду ныть из-за отсутствия комфорта. Все, что мне нужно, — палки, лыжи и ботинки.

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— Самая холодная погода, в которую тренировались?

— Это было все-таки в Вершине Тёи. Под минус 30. Но там еще влажность высокая. Ничего, закутались как капусты — и вперед.

— Когда мужская сборная Норвегии снялась в Руке из-за мороза, а Йохауг потом вышла на старт, о чем думали?

— Ох. Йохауг вновь и вновь кому-то что-то доказывает. Когда уже уйдет? Да шучу. Не надо. Мы ее сами отодвинем. А ребята где-то струсили, а где-то поберегли себя. Потеряли очки в Кубке мира. Ну, их проблемы.

— Какие условия должны быть, чтобы вы отказались выходить на старт?

— Я должна быть при смерти (смеется). Я за любую возможность выступать! Ради этого же тренируюсь, не так ли? Даже когда в прошлом году мне сказали, что еду в Энгандин, где был масс-старт на моей непрофильной классической десятке и коньковое преследование на 30 км, я очень сильно обрадовалась. Гонки, Кубок мира — класс!

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Йохауг была в шоке, когда я поздравила ее на английском

— Вы очень активны в соцсетях, что нетипично для нашей страны. Если вдруг неудачная гонка, тут же начнут вменять в вину: «инстаграмщица», «да лучше бы тренировалась, чем посты писала» и все в таком духе.

— Да мы в России вообще привыкли себя ругать, а не поддерживать. Но в Instagram я активна каждый день как раз для популяризации лыж. Кто, если не я, расскажет о моем самочувствии, тренировках и мыслях? А многим это интересно.

— Сами ведете страницу?

— Мне помогают. Вот хочу я поднять какую-то тему — накидываю свои мысли, отправляю. В ответ получаю дополнительные вопросы, чтобы пост получился полнее и понятнее. Как в интервью. Фотографы всегда любезно делятся карточками. Ну и все — вперед, можно выкладывать. Высказываюсь по разным вопросам.

— В России в том числе и за это хейтят биатлониста Самуэльссона. У него есть свое мнение и про допинг, и про политику, и про экологию.

— Я — за активность. Зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпиаде в Сочи Крюков с Петуховым выкидывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе и не бояться иметь свое мнение.

— Наверняка слышали, как Тириль Экхофф сказала, что у российских биатлонисток сучий взгляд?

— Да-да, что только Юрлова-Перхт улыбается.

— Просто только Екатерина говорит по-английски.

— К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхольм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: «Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?».

Я — за контакт. Готова даже обсудить совместные сборы в следующий подготовительный период. Мне скрывать нечего, а посмотреть, как работают другие, — интересно.

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— Йохауг, кстати, на вас подписана?

— Вот после эстафеты, может, подпишется. Сейчас меня будут изучать под лупой (смеется).

— Кстати, — включилась Ника. — Давайте поблагодарим за такую эстафету сервис, массажистов, врачей и всех сотрудников команды. Это наша общая победа.

— О ней еще в субботу мы могли только мечтать.

— Я вообще очень хочу финишировать с российским флагом. Вот это реально мечта. Хотелось бы воплотить ее в самом ближайшем будущем. Да пусть даже и не в самом. Я умею ждать.

— Когда последний раз российская лыжница побеждала с флагом?

— Давно. Точно делала это Елена Валерьевна. Шикарный пример. Но времени прошло много. Пора обновить историю!

Владимир Иванов

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