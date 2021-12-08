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11:31 (мск), источник: Sport24

«Решила разбавить лыжную ленту». Ступак очаровала подписчиков новым фото

Российская лыжница Юлия Ступак порадовала подписчиков новым фото. Снимок призер Олимпийских игр выложила в инстаграме, отметив, что решила разбавить лыжную ленту в разгар Кубка мира по лыжным гонкам.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Решила разбавить лыжную ленту», — написала Ступак.

Фото очаровало подписчиков, которые в один голос отмечали красоту спортсменки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Юля, будь всегда красивой, ласки тебе, нежности, любви, чтобы жизнь яркой и счастливой. Все мечты чтобы исполнились. Суперталант по лыжным гонкам», — написала девушка.

«Какая красивая Юленька», — отметила подписчица. «Красивое фото, женственное». «Это просто шедевр», — говорится в сообщениях.

«Юленька, девочка наша любимая — ждем и верим в твои победы — удачи», — написала девушка.

Ближайший старт запланирован на 11 декабря. В рамках 3-го этапа Кубка Мира в швейцарском Давосе состоится спринтерская гонка на 1,5 км свободным стилем.

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