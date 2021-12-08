«Решила разбавить лыжную ленту». Ступак очаровала подписчиков новым фото

«Решила разбавить лыжную ленту», — написала Ступак.
Фото очаровало подписчиков, которые в один голос отмечали красоту спортсменки.
«Юля, будь всегда красивой, ласки тебе, нежности, любви, чтобы жизнь яркой и счастливой. Все мечты чтобы исполнились. Суперталант по лыжным гонкам», — написала девушка.
«Какая красивая Юленька», — отметила подписчица. «Красивое фото, женственное». «Это просто шедевр», — говорится в сообщениях.
«Юленька, девочка наша любимая — ждем и верим в твои победы — удачи», — написала девушка.
Ближайший старт запланирован на 11 декабря. В рамках 3-го этапа Кубка Мира в швейцарском Давосе состоится спринтерская гонка на 1,5 км свободным стилем.