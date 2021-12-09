Чемпион ОИ захотел «войны» между российскими и норвежскими лыжницами

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг заявил, что в преддверии Олимпийских игр в Пекине хотел бы увидеть серьезную борьбу в Кубке мира между российскими, норвежскими и шведскими лыжницами.

«Я хочу “войны” среди лыжниц. Я хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией», — цитирует Нортуга Dagbladet.

По его словам, он желает увидеть настоящую драму в преддверии Олимпийских игр 2022 года

Нортуг также заявил, что ему очень импонирует российская лыжница Вероника Степанова, которая не боится открыто высказывать свое мнение. «Она со многим не соглашается. Это греет мою лыжную душу», — отметил норвежец.