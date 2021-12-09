Чемпион ОИ захотел «войны» между российскими и норвежскими лыжницами
Петтер Нортуг заявил, что перед Олимпиадой в Пекине хотел бы увидеть серьезную борьбу в Кубке мира.
Петтер Нортуг заявил, что перед Олимпиадой в Пекине хотел бы увидеть серьезную борьбу в Кубке мира.
Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг заявил, что в преддверии Олимпийских игр в Пекине хотел бы увидеть серьезную борьбу в Кубке мира между российскими, норвежскими и шведскими лыжницами.
«Я хочу “войны” среди лыжниц. Я хочу, чтобы Елена Вяльбе и русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией», — цитирует Нортуга Dagbladet.
Нортуг также заявил, что ему очень импонирует российская лыжница Вероника Степанова, которая не боится открыто высказывать свое мнение. «Она со многим не соглашается. Это греет мою лыжную душу», — отметил норвежец.
5 декабря в Лиллехаммере российские лыжницы впервые за 17 лет выиграли эстафету на Кубке мира. Двадцатилетняя Степанова, которая бежала на последнем этапе, вырвалась вперед на финальном отрезке и опередила соперниц из Норвегии и Швеции.