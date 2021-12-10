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Большунов, Терентьев и Устюгов побегут в Давосе. Но страна увидит это лишь в записи

Прямого эфира из Швейцарии на федеральном спортивном канале не будет.

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Источник: Reuters

Зимний сезон набрал обороты, и на выходных столько событий, что глаза разбегаются. Уследить за всем очень сложно. А уж показать одновременно — и вовсе невозможно. Поэтому лыжный этап Кубка мира в Давосе в лайве увидят только обладатели подписки «Евроспорт-2».

Побежит ли гонку Устюгов?

Конкуренция за место в сетке в предстоящие выходные действительно огромная. В субботу лыжный спринт накладывается на женскую эстафету в биатлоне. Несмотря на рост популярности лыж и неудачи команды Михаила Шашилова, второе все еще более выгодно с точки зрения просмотров. Поэтому приоритет биатлону отдается не только на «Матче», но и на «Евроспорте».

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В воскресенье эстафета мужская. Рейтинги которой настолько сильны, что из сетки вытеснена и лыжная разделка, и футбольный матч лидеров чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Можно было бы показать в прямом эфире женскую гонку, но и тут беда: в это же время в Абу-Даби развязка сезона в «Формуле-1». С точки зрения бизнеса и спроса все логично. Другой вопрос, почему бы впрямую не показать лыжи на одном из холдинговых каналов?

Тем более Давос — один из последних этапов в этом году. После него только Дрезден (в программе которого лишь спринт и командный спринт), а дальше уже «Тур де Ски». И у дистанционщиков осталось всего две гонки для отбора на Олимпиаду: коньковая разделка в это воскресенье и классическая — 29 декабря в Ленцерхайде. То есть ставки крайне высоки.

Интересно, что еще в четверг было непонятно, выступит ли на «пятнашке» в Давосе Устюгов. По внутренним критериям по итогам норвежского этапа он туда не отобрался. Вместе с тем Сергей — третий в дистанционном зачете Кубка мира, и оставлять его без старта — затея неочевидная. Что решит тренерский штаб — узнаем в последний момент.

Что покажут юниорки?

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Есть вопросы и по спринту. Терентьев, Большунов и Устюгов — очевидные кандидаты на Пекин-2022 в этом виде программы. А вот лучший российский спринтер по итогам прошлого сезона Ретивых на волоске от непопадания в состав. С учетом его сверхузкой специализации Елена Вяльбе еще весной говорила, что Глебу нужно регулярно попадать в призы на Кубке мира, иначе брать его смысла нет. У Ретивых же пока не получается ничего. В Руке он пролетел мимо финала, в Лиллехаммере застрял в четвертьфинале. Давос для него вопрос жизни и смерти дальнейшей спортивной карьеры.

Предстоящий этап тренерский штаб ждет особенно еще и по причине того, что он пройдет на высокогорье. Олимпийские игры также будут на высоте. В этой призме старты в Швейцарии особенно презентабельны.

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Что же касается российских интриг этапа, то очень любопытно будет посмотреть на наших молодых девушек. Ступак, Непряева и Сорина — очевидный костяк команды на Пекин. А вот 20-летняя Вероника Степанова, громко заявившая о себе в недавней эстафете, и 19-летняя Евгения Крупицкая, вызванная в главную команду после успехов на Кубке России, — это будущее. И кто знает, может быть, самое ближайшее. Степанова уже одной ногой в Пекине-2022, а в Давосе свои аргументы на стол может выложить и Крупицкая. Посмотреть на них в деле будет безумно интересно.

Расписание гонок

11 декабря, суббота

16.15 Спринт (С).

12 декабря, воскресенье

13.40 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (С).

16.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С).

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