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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо: лучше было опередить Устюгова на 0,1 секунды. Но я должен был думать о дедушке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия), который состоялся в минувшие выходные.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежцы во главе с Клебо, бежавшим последний этап, одержали победу; второе место заняла сборная России, за которую на последнем этапе бежал Сергей Устюгов, отставший на 0,2 секунды.

«Хотел бы подвести итоги эстафетной гонки. Финиш был не так хорош, как я рассчитывал. И всё же я был быстрее Устюгова на 0,2 секунды. Да, этого достаточно. Лучше было опередить его на 0,1 секунды, это было бы более захватывающе. Но я должен был думать о дедушке, который начинает нервничать в такие моменты. Он ещё проживёт много лет», — рассказал Клебо на своём YouTube-канале.

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