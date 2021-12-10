Клебо: лучше было опередить Устюгова на 0,1 секунды. Но я должен был думать о дедушке

«Хотел бы подвести итоги эстафетной гонки. Финиш был не так хорош, как я рассчитывал. И всё же я был быстрее Устюгова на 0,2 секунды. Да, этого достаточно. Лучше было опередить его на 0,1 секунды, это было бы более захватывающе. Но я должен был думать о дедушке, который начинает нервничать в такие моменты. Он ещё проживёт много лет», — рассказал Клебо на своём YouTube-канале.