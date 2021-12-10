Белорусы не попали в число призеров этапа Кубка мира по фристайлу
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты не попали в число призеров третьего этапа Кубка мира в финской Руке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты не попали в число призеров третьего этапа Кубка мира в финской Руке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состязаниях мужчин лучшим из белорусских лыжных акробатов оказался Игорь Дребенков, занявший 8-е итоговое место. У Максима Густика 16-я позиция, 31-е место занял Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич оказался на 34-м месте, Станислав Гладченко на 37-м месте. Победителем стал россиянин Максим Буров, который выиграл третий подряд кубковый этап в новом сезоне.
У женщин белоруска Анна Деруго заняла 22-е место, Анастасия Андрианова оказалась на 24-й строке, олимпийская чемпионка Анна Гуськова показала лишь 29-й результат. Лучшей стала украинская спортсменка Анастасия Новосад.