Белорусы не попали в число призеров этапа Кубка мира по фристайлу

В состязаниях мужчин лучшим из белорусских лыжных акробатов оказался Игорь Дребенков, занявший 8-е итоговое место. У Максима Густика 16-я позиция, 31-е место занял Павел Дик, Дмитрий Мазуркевич оказался на 34-м месте, Станислав Гладченко на 37-м месте. Победителем стал россиянин Максим Буров, который выиграл третий подряд кубковый этап в новом сезоне.