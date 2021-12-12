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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Устюгов взял бронзу в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе, проиграв двум норвежцам

В Давосе (Швейцария) состоялась мужская коньковая «разделка» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в ней одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.

Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 15 км.

  1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.20,4
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание +22,9 секунды
  3. Сергей Устюгов (Россия) +27,2
    …7. Артём Мальцев +39,4
    …9. Иван Якимушкин +52,0
    …12. Александр Большунов +1.09,7
    …13. Андрей Мельниченко +1.13,1.

Также сегодня, 12 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки в 16:00 мск.

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