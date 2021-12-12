Устюгов взял бронзу в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе, проиграв двум норвежцам
В Давосе (Швейцария) состоялась мужская коньковая «разделка» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам.
В Давосе (Швейцария) состоялась мужская коньковая «разделка» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам.
Победу в ней одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.
Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 15 км.
Также сегодня, 12 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки в 16:00 мск.