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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Большунов не похож сам на себя». Даже в Норвегии заметили проблемы российского лыжника

Наш чемпион мира будет набирать форму через многодневку «Тур де Ски». Успеет к Олимпиаде?

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов побежит все гонки в декабре и на Новый год. Он решил участвовать в спринтерском этапе Кубка мира в Дрездене и в многодневке «Тур де Ски». Российскому лыжнику просто необходимо через гонки проделать ту работу, которую он не успел сделать перед началом сезона и по ходу Кубка мира.

Из-за проблем со здоровьем Большунов пока не показывает тех результатов, к которым привыкли болельщики, и эта ситуация волнует даже норвежцев. Им интереснее побеждать Александра, чем писать о том, что он пропустил очередную гонку.

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«Большунов столкнулся с проблемами»

«Русская звезда лыжных гонок Александр Большунов в этом сезоне пока не похож сам на себя. В минувшее воскресенье вовсе не было уверенности, что Большунов выйдет на старт. Русский столкнулся с медицинскими проблемами», — отметил норвежский Dagbladet.

«Александр Большунов был единственным, кто смог бросить вызов норвежским мастерам лыжных гонок в прошлом сезоне. Теперь похоже, что россиянин довольно далеко от той прекрасной формы, которую он показал, когда выиграл четыре медали в Оберстдорфе в начале этого года», — вторит коллегам Nettavisen.

«Тайна вокруг формы Александра Большунова беспокоит Россию», — так был озаглавлен материал, опубликованный недавно на шведском Aftonbladet. На самом деле, не только Россию.

Всегда неприятно, когда лучшие в своих видах спорта не участвуют в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

«Тур де Ски» — только тренировка?

В нынешнем сезоне Кубка мира Большунов попал на подиум всего два раза — оба на этапе в Руке. Он завоевал «бронзу» в гонке с раздельным стартом, а затем в отсутствие норвежцев выиграл гонку преследования. Чтобы понять, в чём причина плохого самочувствия, лыжник сдал анализ крови. Его результаты не выявили наличия у спортсмена какого-либо вируса или аллергии.

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Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, объявил о том, что двукратный обладатель Кубка мира будет участвовать в многодневке «Тур де Ски». Наставник подчеркнул, что эти гонки нужны Большунову, чтобы набрать форму, а основной акцент в любом случае на Олимпиаде в Пекине.

Но сможет ли Юрий Викторович остановить своего подопечного и убедить его не бежать все гонки? В Давосе Большунов вышел на старт коньковой разделки вопреки запрету Бородавко, о чём рассказала президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе.

«Я за Большунова не переживаю»

Но если наши болельщики и тренеры волнуются за то, успеет ли Александр набрать форму к Олимпиаде, то его непосредственные соперники совсем не переживают.

Я не переживаю за Большунова. Думаю, ему нужно немного времени. Хотя я ожидал, что он покажет чуть более высокие результаты
Ханс Кристер Холунд
норвежский лыжник
Мне кажется, ему нужно немного продышаться, и он нанесёт ответный удар
Эйрик Мюр Носсум
Мне кажется, ему нужно немного продышаться, и он нанесёт ответный удар
Чем больше он болеет, тем лучшую форму набирает. Это не сулит ничего хорошего
Эмиль Иверсен
норвежский лыжник

В этих словах есть доля правды. Перед Олимпиадой-2018 Большунов вообще не тренировался и лежал в больнице. Как он выступил в Пхёнчхане — все до сих пор помнят.

Арина Ершова

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