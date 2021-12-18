Лишь одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).
Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).
Лучший результат показала Йонна Сундлинг из Швеции (2:29,52). В топ-30 оказалась только одна российская лыжница — Христина Мацокина. В финишном протоколе она на 30-й позиции.
Российские лыжницы Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.
Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация.