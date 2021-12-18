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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Лишь одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия).

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Лучший результат показала Йонна Сундлинг из Швеции (2:29,52). В топ-30 оказалась только одна российская лыжница — Христина Мацокина. В финишном протоколе она на 30-й позиции.

Российские лыжницы Наталья Непряева (36-я), Анастасия Фалеева (51-я) и Анна Грухвина (57-я) не сумели пройти квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация.

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2:29,52
  2. Лена Кентен (Франция) +1,19.
  3. Эва Уревц (Словения) +1,38.
  4. Магни Смедас (Норвегия) +2,09.
  5. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,21
    …30. Христина Мацокина (Россия) +8,03
    …36. Наталья Непряева (Россия) +8,97
    …51. Анастасия Фалеева (Россия) +10,8
    …57. Анна Грухвина (Россия) +12,31.

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