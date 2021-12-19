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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене, Большунов и Ретивых — третьи

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем.

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Источник: РИА "Новости"

Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал.

  1. Норвегия-2 (Томас Хёлланд Ларсен/Эвен Нортуг) — 14.19,34
  2. Норвегия-1 (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль) — отставание +0,42 секунды
  3. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) +0,62.

Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2021 в командном спринте.

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