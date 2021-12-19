Норвежцы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене, Большунов и Ретивых — третьи
В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем.
В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем.
Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал.
Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2021 в командном спринте.