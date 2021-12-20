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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, кто из норвежских лыжников и биатлонистов выступит в Пекине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё выступят на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает Aftenposten со ссылкой на главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё.

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Источник: Спорт РИА Новости

В состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры помимо братьев Бё вошли Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Стурла Легрейд и Марте Олсбю Ройселанн. Также в состав команды могут войти Ингрид Тандревольд и Йоханнес Дале.

Из норвежских лыжников в состав сборной на Олимпиаду попали Майкен Касперсен Фалла, Хелене Мари Фоссесхольм, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Тереза Йохеуг, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Таугбель, Эрик Валнес, Хейди Венг, Лотта Венг и Тириль Венг.

Шансы на попадание на Игры имеют Шур Рёте, Харальд Амундсен, Пол Голберг, Дидрик Тёнсет и Эвен Нортуг среди мужчин, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальва, Ингвильд Флугстад Эстберг, Силье Теодорсен и Матильда Мирвольд среди женщин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине 4—20 февраля.

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