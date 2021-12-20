Стало известно, кто из норвежских лыжников и биатлонистов выступит в Пекине

В состав сборной Норвегии по биатлону на Олимпийские игры помимо братьев Бё вошли Ветле Шостад Кристиансен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Стурла Легрейд и Марте Олсбю Ройселанн. Также в состав команды могут войти Ингрид Тандревольд и Йоханнес Дале.