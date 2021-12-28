Ретивых не выступит на Олимпиаде в Пекине

Ретивых не выступит на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что призер чемпионатов мира Глеб Ретивых не выступит на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня у спортсмена был последний шанс.