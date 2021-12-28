Российские лыжники не смогли выйти в финалы спринта на «Тур де Ски»

Александр Большунов и Артем Мальцев выбыли на стадии четвертьфинала, Глеб Ретивых и Александр Терентьев завершили выступление в полуфинале. В забеге с участием Терентьева француз Рено Же на финише перестроился на лыжню россиянина, тем самым помешав ему разогнаться. За данный инцидент француз получил желтую карточку.

Во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила журналистам, что Ретивых не попадет в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, если не сможет занять место в тройке по итогам спринта на «Тур де Ски».

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Победителем финального забега стал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 2 минуты 39,4 секунды, вторым стал француз Ришар Жув (отставание — 0,13 секунды), третьим — его соотечественник Люка Шанава (+1,26).

В женских соревнованиях в четвертьфинале выбыли Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Наталья Непряева не преодолела стадию полуфинала. Победительницей стала американка Джесси Диггинс (3.00,12), второе место заняла норвежка Матильда Мирвольд (+0,13), третье — словенка Анамария Лампич (+0,30).