Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»

Четвертым стал норвежец Йоханнес Клебо (+34,3), пятым — россиянин Иван Якимушкин (+34,6), седьмым — Денис Спицов (+55,7), 12-м — Илья Семиков (+1.21,4), 14-м — Алексей Червоткин (+1.26,3), 16-м — Артем Мальцев (+1.28,7), 19-м — Александр Терентьев (+1.36,2), 28-м — Андрей Мельниченко (+1.59,8), 56-м — Глеб Ретивых. Менее секунды Ретивых проиграл норвежец Эмиль Иверсен. Ранее в среду победу в женской гонке с раздельным стартом одержала сестра Ийво Нисканена Кертту.



Большунов третий раз в сезоне финишировал на подиуме на этапах Кубка мира: в его активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Представитель России является действующим победителем «Тур де Ски» и общего зачета Кубка мира.



Гонки «Тур де Ски» входят в календарь Кубка мира. Следующий этап пройдет 31 декабря в немецком Оберстдорфе, мужчины и женщины пробегут масс-старт свободным стилем.