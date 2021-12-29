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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Быстрее всех дистанцию 15 километров преодолел финн Ийво Нисканен, показавший время 34 минуты 51,7 секунды. Большунов проиграл ему 19,3 секунды. Третьим стал норвежец Пол Голберг (+25,2).

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Четвертым стал норвежец Йоханнес Клебо (+34,3), пятым — россиянин Иван Якимушкин (+34,6), седьмым — Денис Спицов (+55,7), 12-м — Илья Семиков (+1.21,4), 14-м — Алексей Червоткин (+1.26,3), 16-м — Артем Мальцев (+1.28,7), 19-м — Александр Терентьев (+1.36,2), 28-м — Андрей Мельниченко (+1.59,8), 56-м — Глеб Ретивых. Менее секунды Ретивых проиграл норвежец Эмиль Иверсен. Ранее в среду победу в женской гонке с раздельным стартом одержала сестра Ийво Нисканена Кертту.

Большунов третий раз в сезоне финишировал на подиуме на этапах Кубка мира: в его активе по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Представитель России является действующим победителем «Тур де Ски» и общего зачета Кубка мира.

Гонки «Тур де Ски» входят в календарь Кубка мира. Следующий этап пройдет 31 декабря в немецком Оберстдорфе, мужчины и женщины пробегут масс-старт свободным стилем.

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