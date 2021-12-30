Клэбо заявил, что может отказаться от участия в «Тур де Ски» до финальной гонки

«Честно говоря, я очень мало думаю об общем зачете. Я подхожу к каждой гонке отдельно и смотрю, насколько меня хватит. Сейчас самым важным было провести здесь две хорошие гонки, чтобы завтра мы могли взять выходной. План А должен быть выполнен — пробежать в Оберсдорфе. Если я почувствую, что после него функционально буду готов не лучшим образом — сойду с “Тур де Ски”, не думая», — цитирует Клэбо VG.
«Тур де Ски» проходит с 28 декабря 2021 по 4 января 2022. Последний этап многодневной гонки будет проходить в итальянском Валь-ди-Фьемме.