Клэбо заявил, что может отказаться от участия в «Тур де Ски» до финальной гонки

«Честно говоря, я очень мало думаю об общем зачете. Я подхожу к каждой гонке отдельно и смотрю, насколько меня хватит. Сейчас самым важным было провести здесь две хорошие гонки, чтобы завтра мы могли взять выходной. План А должен быть выполнен — пробежать в Оберсдорфе. Если я почувствую, что после него функционально буду готов не лучшим образом — сойду с “Тур де Ски”, не думая», — цитирует Клэбо VG.