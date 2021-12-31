Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в масс-старте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в масс-старте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, Большунов уступил ему 3,4 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Сьюр Рете.
Женская гонка с общего старта начнется в 17:25 по московскому времени.
«Тур де Ски». Оберстдорф (Германия). Мужчины. Масс-старт. 15 км. Свободный стиль.