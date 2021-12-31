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15:42 (мск), источник: Матч ТВ

Большунов занял второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в масс-старте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, Большунов уступил ему 3,4 секунды. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Сьюр Рете.

Женская гонка с общего старта начнется в 17:25 по московскому времени.

«Тур де Ски». Оберстдорф (Германия). Мужчины. Масс-старт. 15 км. Свободный стиль.

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32.26,4.
  2. Александр Большунов (Россия) — +3,4.
  3. Сьюр Рете (Норвегия) — +4,0.

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