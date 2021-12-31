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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сорина стала третьей в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российская лыжница Татьяна Сорина завоевала бронзовую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс, показав время 21 минуту 30,8 секунды. Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+0,5 секунды), Сорина уступила представительнице США 0,8 секунды.

Другие результаты россиянок: 8. Наталья Непряева (+8,0), 40. Анатасия Рыгалина (+1.06,7), 42. Екатерина Смирнова (+1.22,1), 44. Лилия Васильева (+1.24,0), 56. Христина Мацокина (+1.53,1), 61. Яна Кирпиченко (+2.28,5).

«Тур де Ски», объединяющий три этапа Кубка мира, стартовал 28 декабря. Всего в рамках многодневки состоится шесть гонок.

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