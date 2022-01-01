Тереза Йохауг выйдет замуж
Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете Тереза Йохауг выйдет замуж.
Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете Тереза Йохауг выйдет замуж.
33-летняя спортсменка опубликовала в инстаграме фотографию с помолвочным кольцом, которое ей подарил норвежский гребец, чемпион мира 2013 года Нильс Якоб Хофф. Судя по реакции Йохауг, она приняла предложение.
«2021-й приберег лучшее напоследок. С Новым годом», — написала Йохауг.